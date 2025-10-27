Ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşen kişi hayatını kaybetti

Erzurum’un Uzundere ilçesine bağlı Pehlivanlı Mahallesi’nde ceviz toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Hafız Ahmet Kaplan, tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

25 Eylül günü ceviz toplamak isteyen Hafız Ahmet Kaplan, dengesini kaybederek ağaçtan düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erzurum'daki hastaneye kaldırılan Kaplan, yoğun bakımda tedavi altına alındı. Yaklaşık bir aydır yaşam mücadelesi veren Hafız Ahmet Kaplan, doktorların tüm çabalarına rağmen bugün hayatını kaybetti.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Kaplan'ın vefatı, Uzundere ve çevresinde büyük üzüntüye neden oldu. Cenazesinin bugün Pehlivanlı Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

