Çanakkale'de sağanak alarmı! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından Çanakkale'de de sağanak yağış başladı. Kent genelinde yağışların etkisini artırdığı bölgelerde sokaklar sular altında kaldı.
Çanakkale'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Buna göre bazı sokak ve caddeleri su bastı.
Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde Çanakkale genelinde sağanak yağışı etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış, kentte bazı cadde ve sokaklarda trafiği felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, yayalar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.