Çanakkale'de sağanak alarmı! Cadde ve sokaklar sular altında kaldı

Giriş Tarihi: 27.10.2025 19:58

Çanakkale 'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Buna göre bazı sokak ve caddeleri su bastı.

FOTOĞRAF: İHA

Meteorolojinin uyarılarının ardından akşam saatlerinde Çanakkale genelinde sağanak yağışı etkili oldu. Etkili olan sağanak yağış, kentte bazı cadde ve sokaklarda trafiği felç etti. Sokak ve caddelerde su baskınları yaşanırken, yayalar ve trafikteki sürücüler zor anlar yaşadı.