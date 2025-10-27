Büyükçekmece'de kamyon İETT otobüsüne çarptı: 9 yaralı

İstanbul Büyükçekmece'de bir kamyon, kontrolden çıkarak İETT otobüsüne arkadan çarptı. Sabah saatlerinde yaşanan kazada 9 kişi hafif şekilde yaralandı.

Büyükçekmece'de kamyon, İETT otobüsüne arkadan çarptı. Kazada, hafif şekilde yaralanan 9 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza, saat 11.30 sıralarında Ulus mevki Çatalca Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büyükçekmece istikametinde Ufuk Akman'nın idaresinde bulunan 54 AET 227 plakalı kamyon, Emre Gündoğdu idaresindeki 34 HO 1747 plakalı İETT otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Kazada hafif şekilde yaralanan 9 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Mimar Sinan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafiğe kapatılan yol, araçların yoldan kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü.

