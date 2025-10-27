BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Konuya dair BUDO'nun internet sitesinde duyuru yapıldı.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 18:10

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.

BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.

Aynı nedenle 07.00-16.00 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.

