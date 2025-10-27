BUDO seferlerine olumsuz hava engeli!
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferi daha olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi. Konuya dair BUDO'nun internet sitesinde duyuru yapıldı.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) iki seferinin daha olumsuz hava koşulları sebebiyle iptal edildiği bildirildi.
BUDO'nun internet sitesindeki duyuruya göre saat 19.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 19.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri, fırtına dolayısıyla yapılamayacak.
Aynı nedenle 07.00-16.00 saatlerindeki 10 sefer de gerçekleştirilememişti.