Bartın'da şimşekler geceyi aydınlattı

Bartın'da gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sırasında çakan şimşekler geceyi aydınlattı.

Giriş Tarihi: 27.10.2025 23:32

Bartın'da gece saatlerinde rüzgar ile birlikte sağanak yağış etkili oldu. Bardaktan boşanırcasına yağan yağmur nedeniyle mazgallar taştı, yollarda su birikintileri oluştu.

Fotoğraf (İHA) Su dolan yollar nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, görevliler tarafından mazgallar yeniden açılarak, sular tahliye edildi. Gök gürültülü sağanak yağış ile birlikte çakan şimşekler geceyi aydınlattı. Birbiri ardından çakan şimşekler, kentte görsel şölene neden oldu.

Fotoğraf (İHA) İlde gök gürültülü sağanak yağışın ve şimşeklerin gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.