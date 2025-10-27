Adınyaman'da DEAŞ operasyonu! 5 şüpheli tutuklandı

Adıyaman’da terörle mücadele kapsamında yürütülen çalışmada terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan baskınlarda 7 kişi gözaltına alınırken bunlardan 5'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edilen 7 şüpheliden 5'i çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

