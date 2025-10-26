Sonbaharla Kastamonu ormanlarının mest eden buluşması

Kastamonu'da sonbaharda renk cümbüşünün yaşandığı ormanlar, görenleri hayran bırakıyor. Kastpostallık manzaraların ortaya çıktığı ormanlar havadan görüntülendi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 16:09

Paylaş



ABONE OL

Kastamonu'da hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte kuruyan ağaç yaprakları, sarı, kırmızı, kahverengiye büründü. Adeta renk cümbüşünün oluştuğu ormanlar kendisine hayran bırakıyor. Ilgaz Dağları eteklerinde ayrı bir güzelliğe bürünen ormanlar kartpostallık manzaralar sunuyor. Kastamonu-Ankara karayolunun Ilgaz Dağı kesiminde araçlarıyla yolculuk yapan vatandaşlar mest eden manzarayı görme fırsatı buluyor. Sonbahar ile ağaçların eşsiz buluşması havadan görüntülendi.