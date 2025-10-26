Şırnak'ta dershaneden çıktıktan sonra haber alınamayan genç kız bulundu

Şırnak'ın Toptepe köyünde 21 yaşındaki Kadriye, dershaneden çıktıktan sonra bir daha haber alınmadı. Genç kızın ailesi polis ekiplerine ihbarda bulunmasının ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı. Ekiplerin yoğun çabasının ardından Kadriye Bayat bulunurken, ailesine teslim edildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 05:10

Paylaş



ABONE OL

Üniversite sınavlarına Şırnak Belediyesi Gençlik Merkezi'nde hazırlanan Kadriye Bayat (21) dershaneden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Genç kızın kayıp ihbarı üzerine harekete geçen Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş ekipleri, genç kızı yaptığı geniş çaplı çalışmalar neticesinde buldu.



İfadesi alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen Bayat emniyet işlemlerinin ardından ailesine teslim edileceği öğrenildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN