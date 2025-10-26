Siirt'te bazı evlerin duvarları sineklerle kaplandı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde bazı evlerin duvarları sineklerle kaplandı.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 16:53

Edinilen bilgilere göre, Kurtalan ilçesine bağlı Gözpınar Yoldurağı, Çalıdüzü, Toytepe, Demirkuyu, Saipbeyli ve Yunuslar ile Gökdağan köylerinde son günlerde sinek istilası olduğu kaydedildi. Köy sakinleri, bölgede bulunan bazı hayvancılık ve kümes işletmelerinden kaynaklanan atıkların çevreye yayıldığını ve bu durumun özellikle sıcak havalarda sinek yoğunluğunu ciddi şekilde artırdığını kaydetti. Vatandaşlar yetkililerden çalışma yapılması konusunda destek istedi.

