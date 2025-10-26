Şanlıurfa'da traktör devrildi: 2 ağır yaralı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi ağır yaralandı.

26.10.2025 09:49

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa- Suruç D-400 karayolu üzerindeki eski barınma merkezi yakınlarında yaşandı. Kırsal Yönlü Mahallesindeki arazisini sürmek üzere yola çıkan Mehmet A.'nın kullandığı 44 BA 016 plakalı traktör, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kaza nedeniyle bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralanan sürücü Mehmet A. İle yanındaki Nasır isimli şahsa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine götürdü. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kazayı duyup gelen yaralıların panik içerisindeki yakınlarını polis ekipleri hastaneye yönlendirdi.