Karayipler’de 4’üncü kategori kasırga paniği! Alarm verildi

Karayipler Denizi’nde oluşan Melissa Kasırgası 4’üncü kategoriye ulaşırken, kasırganın Jamaika ve Küba’yı vurması bekleniyor.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 22:29

Karayipler Denizi'nde 4'üncü kategori kasırga alarmı verildi. ABD Ulusal Kasırga Merkezi (NHC), Karayipler Denizi'nde oluşan Melissa Kasırgası'nın 4'üncü kategoriye ulaştığını aktararak, maksimum rüzgar hızının saatte 220 kilometreye ulaştığını belirtti.

NHC, kasırganın Küba'nın Guantanamo kentinden yaklaşık 450 kilometre uzaklıkta olduğunu ifade ederek, kasırganın Hispanyola'nın güneyi ve Jamaika'nın bazı bölgelerinde ani sellere ve heyelanlara neden olabileceğini aktardı.

Kasırganın yarın gece veya salı sabahı Jamaika'yı, salı günü geç saatlerde ise Küba'nın güneydoğusunu vurması bekleniyor.

