Karadeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem! İstanbul'da da hissedildi

AFAD, merkez üssü Karadeniz olan 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Meydan gelen deprem İstanbul'da da hissedildi.

Giriş Tarihi: 26.10.2025 19:47

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Karadeniz'de 3,7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem yerin 13.57 km derinliğinde meydana geldi.

İSTANBUL'DA HİSSEDİLEN DEPREM

Aynı zamanda Karadeniz'de meydana gelen 3.7'lik deprem İstanbul'dan da hissedildi.

"KORKULACAK BİR DURUM YOK"

A Haber canlı yayınına bağlanarak son depremi değerlendiren Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıklamalarda bulundu.

Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "Her şeyden önce şunu söylemek gerekir ki, Karadeniz'de bilinen tarihsel dönem içinde yıkıcı nitelikte bir deprem kaydedilmemiştir. Zaman zaman, özellikle Batı Karadeniz ve İstanbul'a yakın bölgelerde, 3 ila 4 büyüklüğü arasında küçük çaplı depremler meydana geliyor. Bu tür depremler, büyük bir deprem üretme potansiyeli taşımayan, aktifliğini kısmen koruyan küçük fay hatları üzerinde oluşuyor." dedi.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, Marmara ile Karadeniz'in deprem dinamiklerinin birbirinden farklı olduğuna dikkat çekti:

"Bizim Marmara Denizi için beklediğimiz büyük deprem tehlikesi, Karadeniz için geçerli değil. İlk etapta 3.7 büyüklüğündeki depremin Marmara kaynaklı olabileceğini düşündük; ancak gelen veriler, depremin Karadeniz açıklarında meydana geldiğini gösteriyor."

Yayın sırasında Kandilli Rasathanesi'nden gelen bilgiye göre depremin 3.9 büyüklüğünde olduğu aktarıldı. Şükrü Ersoy, bu büyüklükteki bir depremin herhangi bir risk taşımadığını vurguladı:

"Farklı kurumlar farklı büyüklük değerleri verse de, bu sarsıntının 4'ün altında olduğu net. Dolayısıyla büyük bir tehlike söz konusu değil. Karadeniz'de benzer küçük depremler zaman zaman yaşanıyor."

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, son olarak bölgedeki genel deprem riskine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Karadeniz'in altında bazı fay hatları mevcut, ancak tarihsel süreçte bölge büyük bir deprem üretmemiştir. Bu nedenle gelecekte yıkıcı bir deprem beklemek için elimizde bilimsel bir veri yok. 6 büyüklüğüne yaklaşan depremler, tıpkı geçen Nisan ayında Marmara'da yaşadığımız gibi, geniş çevrede hissedilir ve yer yer küçük hasarlara yol açabilir. Ancak 4'ün altındaki depremler, genellikle endişe gerektirecek bir durum oluşturmaz."

