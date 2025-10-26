Fatih'te faili meçhul saldırı! 1 kişi yaralandı

Fatih'te akşam saatleri kimliği belirsiz bir kişi, takip ettiği bir kişiye silahla saldırarak ateş açtı. Yaşanan saldırıda şahıs olay yerinden kaçarken 1 kişi ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler tarafından soruşturma başlatıldı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Fatih Seyid Ömer Mahallesi Silivrikapı Caddesi ile Altımermer Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. İddiaya göre, kimliği belirsiz bir kişi, takip ettiği henüz ismi öğrenilemeyen şahsa silahla ateş açtı.

Açılan ateş sonucu bir kişi yaralanırken, saldırgan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

