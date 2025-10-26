Yaşam

Erzincan'da takla atan araçtaki 4 kişi yaralandı

Erzincan-Gümüşhane kara yolunda takla atan otomobildeki 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan - Gümüşhane kara yolu Ahmediye Geçidi'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 61 AFR 085 plakalı araç, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi üzerine takla atarak ters döndü.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada araçta bulunan 2 yetişkin ile 2 çocuk yaralandı.

Ambulanslarla Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan birisinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.