CHP'de Kurultay öncesi ince hesaplar! Siyasi kalkan projesi

Giriş Tarihi: 26.10.2025 08:06

CHP, 28-30 Kasım 2025 tarihlerinde yapılacak 39. Olağan Kurultay öncesi yeni bir strateji belirledi. Parti yönetimi, CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmalarına karşı 'dokunulmazlık zırhı' uygulayarak hem "parti içi karar organını şaibe iddialarından arındırmayı hem de kamuoyunu manipüle etmeyi" hedefliyor.

Sabah'ın haberine göre bu kapsamda Parti Meclisi'nde (PM) yarı yarıya değişim planlanıyor; özellikle tutuklu eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından önerilen bazı üyeler yedeğe çekilecek, yerine milletvekilleri getirilecek. CHP lideri Özgür Özel, PM'de vekil sayısını artırarak İstanbul merkezli soruşturmalardan partiyi uzak tutmayı ve A takımındaki soruşturma geçmişi olan milletvekillerini görevde tutarak "Bize siyasi operasyon yapılıyor" tezini sürdürmeyi amaçlıyor.