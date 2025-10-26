⁠Arnavutköy'de ilginç hırsızlık iddiası

Arnavutköy'de geçtiğimiz ay bir daireye camdan girip ayakkabı çaldığı iddia edilen hırsızlar, aynı evin önündeki park halindeki arabayı yedek anahtar kullanarak çaldı. Ev sahibi Mevlan Başak, daha önce evine giren hırsızların yedek anahtarı çaldığını fark etmediklerini söyledi.

Olay, Arnavutköy Atatürk Mahallesi'nde 24 Eylül'de yaşanmıştı. İnşaat demirleriyle kurulan düzenekle bir daireye giren şüpheli güvenlik kameralarına yansımıştı. Ev sahibi Mevlan Başak, sadece bir çift ayakkabı çalındığını söyleyerek polise başvurmuştu.

Mevlan Başak, dün gece bir kez daha hırsızların hedefi oldu. Kapının önünde duran otomobil, yedek anahtar kullanarak çalındı. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı. Araç sahibi Başak kayıp yedek anahtarlarının geçtiğimiz ay evine giren hırsızlar tarafından çalındığını söyledi.

Yaşananları anlatan Mevlan Başak, "Geçtiğimiz ay eve hırsız girmişti. Arka taraftan, mutfaktan pencereyi açmış, düzenek kurmuşlar. Olay sonrası polise başvurduk, ifade verdik. O sırada yedek anahtar kaybolmuştu ancak biz kendimiz kaybettik düşüncesiyle önemsememiştik. Bugün gece evimin önünden arabamı çalıp götürdüler. Aracı anahtarla açıp aldılar. Çevre kameralarımızda görüntüler var. Bir an önce aracımızın bulunmasını istiyoruz."

Başak, polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Polis ekipleri olayla alakalı soruşturma başlattı. Aracı çalan kişiler ile eve giren hırsızların aynı olup olmadığı araştırılıyor.