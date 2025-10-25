Yaşam

Ünlü pırlantacının mal kaçırma operasyonu! Her şeyi bavullara doldurdu

Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen büyük çaplı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Düzenlenen baskında, 23 işyerinde toplam 1 milyar 250 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen telefon kayıtlarında, baskın öncesi işyeri sahibinin çalışanlarına “Ne varsa toplayın” talimatını verdiği tespit edildi.

İstanbul'da geçtiğimiz ağustosta kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'da 23 işyerine operasyon yapıldı. 43 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyar 250 milyon lira değerinde pırlanta, ziynet eşyası, değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

Sabah'ın haberine göre Tutuklananlar arasında Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı'da mağazaları bulunan mücevher firması sahipleri de vardı. "Atilla Karat" mağazası sahibi Atilla Anlı'nın, baskın haberini alınca iş yerinden ve Zorlu'daki rezidansından kaçak pırlantaları kaçırmaya çalıştığı belirlendi.

Baskın olacağı bilgisini alan "Atilla Karat" mağazası sahibi Atilla Anlı, 26 Ağustos sabahı çalışanlarına "Ne varsa toplayın, çatıya çıkarın" talimatı verdi. Güvenlik kamerası kayıtlarında, ortağı Deniz Anlı ve çalışanlarının pırlantaları koli ve torbalara doldurarak dükkân dışına çıkardıkları görüldü.

HER ŞEYİ BAVULLARA DOLDURDU

Anlı, Zorlu AVM otoparkındaki deposunda da "temizlik" yaptı. Anlı, rezidans dairesine geçip pırlantaları bavullara doldurdu.

Şoförleri Tarık Doruk ve Cafer Musa Karahan'ın valizleri araçlara taşıdığı, Enes Çetinkaya'nın da motorla gelip dolu valizleri taşıdığı tespit edildi. Baskında 1.359,23 karat pırlanta, 286,71 gram ziynet eşyası, 18 tarihi sikke, 9 valiz, cep telefonları, laptop ve dijital materyaller ele geçirildi. Dijital incelemeler sürüyor.