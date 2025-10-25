Ünlü pırlantacının mal kaçırma operasyonu! Her şeyi bavullara doldurdu

Kapalıçarşı’da gerçekleştirilen büyük çaplı operasyona ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Düzenlenen baskında, 23 işyerinde toplam 1 milyar 250 milyon lira değerinde ziynet eşyası ele geçirildi. Soruşturma kapsamında elde edilen telefon kayıtlarında, baskın öncesi işyeri sahibinin çalışanlarına “Ne varsa toplayın” talimatını verdiği tespit edildi.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 08:06

Paylaş



ABONE OL

İstanbul'da geçtiğimiz ağustosta kaçak pırlanta soruşturması kapsamında Kapalıçarşı'da 23 işyerine operasyon yapıldı. 43 şüpheli gözaltına alındı, 1 milyar 250 milyon lira değerinde pırlanta, ziynet eşyası, değerli taş ve tarihi eser ele geçirildi. Şüphelilerden 30'u tutuklandı, 13'ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

ʺAtilla Karatʺ mağazası sahibi Atilla Anlı Sabah'ın haberine göre Tutuklananlar arasında Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı'da mağazaları bulunan mücevher firması sahipleri de vardı. "Atilla Karat" mağazası sahibi Atilla Anlı'nın, baskın haberini alınca iş yerinden ve Zorlu'daki rezidansından kaçak pırlantaları kaçırmaya çalıştığı belirlendi.