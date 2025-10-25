İstanbul'da "Evlilik Kredisi"ne kaç kişi başvurdu?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan çiftlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan 'Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi'ne İstanbul'da yapılan 26 bin 780 başvurudan 8 bini onaylandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile ve Gençlik Fonu'nca desteklenen proje, ilk olarak deprem bölgesinde hayata geçirildi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 13 Ocak'ta düzenlenen Aile Yılı Tanıtım Programı'nda yeni evlenecek gençlere Aile ve Gençlik Fonu dahilinde verilen faizsiz kredi desteğinin 81 ilin tamamında uygulamaya alındığını açıklamasının ardından, İstanbul'da da başvurular yapılmaya başladı.

Bakanlık tarafından hayata geçirilen proje kapsamında 2 yıl ödemesiz, 48 ay vadeli, 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi uygulamasına İstanbul'da ocak ayından bu yana 26 bin 780 kişi başvurdu, 8 bin kişinin başvurusu ise onaylandı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde kentte, 2025 Aile Yılı kapsamında evlilik kredisi onaylanan çiftlere de "Evlilik Öncesi Eğitim Programı" çerçevesinde eğitimler veriliyor.

Ayrıca İstanbul'da ilk kez hayata geçirilen "Kök Salan Aileler" projesiyle krediden faydalanan her çift, evliliklerinin başlangıcını simgeleyen bir fidanı Riva'da toprakla buluşturuyor. İsimlerinin yazdığı kartları fidanlarına takan çiftlerin diktikleri ağaçlar, birlikte kök salan hayatlarının simgesi olacak.

- 2026'DA KREDİ MİKTARI ARTACAK

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aile Yılı kapsamında çok yoğun programlar yapıldığını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan 18-29 yaş aralığındaki tüm çiftlerin kriterleri taşıması durumunda e-Devlet üzerinden evlilik kredisine başvurarak sisteme dahil olabildiğini anlatan Turan, değerlendirmeler sonucunda onay alan çiftlerin eğitimlere tabi tutulup sürecin başlatıldığını aktardı.

Turan, 2026'da kredide değişikliğe gidileceğini belirterek, "Daha cazip kılınması anlamında bir uygulama başlayacak. Kredi miktarı artacak. 18-25 yaş aralığında başvuranlara 250 bin lira, 26-29 yaş aralığındaki çiftlerimize 200 bin lira kredi uygulaması başlayacak. Burada ilk yıl çocuk sahibi olan çiftlerimize ödemede öteleme de öngörülüyor. Bu da çiftlerimize destek olacak bir uygulama olacak." ifadelerini kullandı.

Krediyle birlikte Bakanlığın uygulaması olarak birçok firmayla anlaşma yapıldığını ve çiftlerin indirimli ürün alabildiklerini belirten Turan, İstanbul'da birçok firma ile bu kapsamda sözleşme imzalandığını, maddi anlamda kolaylık sağlanmasının hedeflendiğini dile getirdi.

Evlilik öncesi ve sonrası verilen eğitimin önemine değinen Turan, şunları anlattı:

"Bakanlığımız tarafından hazırlanan eğitimlerde aile içi ilişki, iletişim, problem çözebilme yeteneği, stresle baş edebilme gibi eğitim modülleri ile gençlerimizi yeni hayata hazırlamak, o hayat içinde karşılaşılacak durumlarda nasıl bir çözüm üretilebileceği hakkında bir hatırlatma yapıyoruz. Bununla birlikte nikahtan sonra ikinci bir eğitim sürecimiz daha olacak, bu da önemli bir eğitim. Bunun dışında çiftlerimiz bir ihtiyaç hissettiklerinde biz her türlü destek olmak için de sahadayız."

ÇİFTLER, FİDAN DİKEREK "AİLE YILI ORMANI" KURDU

Ömer Turan, "İstanbul için rakamlara baktığımızda 8 bin çiftimizi bu sisteme dahil ettik. Hepsinin eğitimleri tamamlandı. 8 bin çiftimiz yola girmiş oldu. Temennimiz bu rakamların 2026'da yeni uygulama formatıyla artması." dedi.

İstanbul'daki "Kök Salan Aileler" projesi kapsamında krediyi almaya hak kazanan çiftlerin Riva'da belirlenen alanda fidan dikmeye başladığını dile getiren Turan, şöyle devam etti:

"Bu şekilde 'Aile Yılı Ormanı' oluşturuldu. Fidan dikimi hem sembolik anlamda hem de çevreyi koruma anlamında güzel bir süreç. Bunun mantığı şu, fidanların toprakla buluşması ile yeni hayatın başlaması arasına bir ilişki olduğunu düşüyoruz. Sabah eğitimlerimizi yaptık, fidanlarımızı da şimdi toprakla buluşturduk. Bunu, kökleri gibi birlik olsunlar, ağacın gövdesi gibi uzun ömürlü olsunlar, dalları kadar da geniş olsunlar temennisi ve hissiyatıyla yaptık. Burası artık bir aile ormanı, her çiftimiz diktikleri ağaçlara isimlerinin olduğu etiketleri de taktı. Her zaman buraya gelip ağaçlarını besleyebilirler. Orman Bölge Müdürlüğümüze de destekleri için çok teşekkür ederiz, Türkiye'nin tamamına da yayılmasını umuyoruz."

- "BİZİMLE BİRLİKTE BÜYÜDÜĞÜNÜ GÖRMEK İYİ HİSSETTİRECEKTİR"

"Evlilik Kredisi"ne başvurarak eğitime katılan bazı çiftler de projeyi duyduklarında çok heyecanlandıklarını, verilen desteğin maddi olarak kendilerini rahatlattığını, eğitimlerin de sağlam bir evlilik kurma yolunda çok faydalı olduğunu ifade etti.

Krediden faydalanan Seyit Emre Açıkel, "Fidanımızı, bu videoyu da çocuklarımıza izleteceğiz. Büyüdüğümüz bir yuva, birbirimizi anlayabildiğimiz, çoğalabildiğimiz, ülkemize de katkı sağlayabileceğimiz bir yuva istiyoruz. Fidanımızı dikerken bunu dileyeceğiz. Eğitim de önemliydi, kendimize pay çıkardık." diye konuştu.

Ayşe Bedir ise "İhtiyacımız vardı, böyle bir şeyin sağlanması hoşumuza gitti. Bu kredi bizi rahatlattı, fidan dikeceğimizi duyunca da mutlu olduk. Fidanımız büyüdüğünde umarım ziyaret etme imkanımız olur, bizimle birlikte büyüdüğünü görmek iyi hissettirecektir. Aldığımız eğitimin de bizi olgunlaştırdığını düşünüyorum, gerçekten eğitime de ihtiyacımız varmış." şeklinde konuştu.

Kredinin evlilik sürecinde kendilerini rahatlattığını ifade eden Yeşim Dağlar, "Sabah da eğitime katıldık, bizim için faydalı bir eğitimdi. Fidanımızı dikeceğiz, gelip bakacağız büyüdü mü, diye." dedi.