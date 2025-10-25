Yaşam

Hatay'da korkutan çatı yangını! Maddi zarar oluştu

Hatay’ın Arsuz ilçesinde 2 katlı bir evin çatı kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bölgeye itfaiye ekipleri sevk edilirken yangın hızla müdahale sonunda söndürüldü. Olayda ölü ya da yaralı olmazken çatıda maddi hasar meydana geldi.

Yangın, Arsuz ilçesi Madenli Mahallesi'nde bulunan 2 katlı evde yaşandı. Evin giriş kısmındaki çatı alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında çatı zarar gördü.

