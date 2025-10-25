Fethiye'de yürekleri ağza getiren olay! 2 yamaç paraşütü çarpıştı: 3 yaralı

Giriş Tarihi: 25.10.2025 21:48

Çarpışmanın etkisiyle paraşütçüler kontrolü kaybederek sert iniş yaptı. Paraşütlerdeki 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Fethiye'deki hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.