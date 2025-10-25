Çeşme'de lastik bot üzerinde 48 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta botta bulunan 25'i çocuk 48 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Çeşme ilçesi açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi ve botu görevlendirildi.

Ekiplerce durdurulan hareketli lastik bottaki 25'i çocuk, 48 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

