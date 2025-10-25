Bartın'da işçi servisi devrildi! Ölü ve yaralılar var

Giriş Tarihi: 25.10.2025 09:03

Kaza, saat 07.30 sıralarında Bartın-Karabük kara yolunun Muratbey köyü mevkisinde meydana geldi.

Tekstil işçilerini taşıyan Birol Erkiş (52) yönetimindeki 74 AAV 314 plakalı servis midibüsü kontrolden çıkarak devrildi. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.