Aydın'da feci kaza! Düğün dönüşü hayatını kaybetti
Aydın'ın Nazilli ilçesinde katıldığı düğünden dönerken, hakimiyetini kaybettiği motosikletiyle bariyerlere çarpan 21 yaşındaki Eren Davulcu, hayatını kaybetti.
Esenköy Mahallesi'nde yaşayan Eren Davulcu'nun (21) kullandığı 09 PU 110 plakalı motosiklet, Nazilli-Bozdoğan kara yolundaki Hamidiye Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemelerde Eren Davulcu'nun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Davulcu'nun, arkadaşının düğün töreninden dönmek için yola çıktığı öğrenildi.