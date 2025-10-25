AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman’dan İlber Ortaylı’ya ziyaret

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, kültür ve tarih dünyasının önde gelen isimlerinden Prof. Dr. İlber Ortaylı’yı evinde ziyaret etti. Yayman, ziyareti sosyal medya hesabından da paylaştı.

Giriş Tarihi: 25.10.2025 14:39

Paylaş



ABONE OL

Paylaşımında, sağlık problemleri yaşayan İlber Ortaylı'ya geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirten Yayman, "İlber Hocamız bir süre endişelendirse de çok şükür durumu iyi; biraz istirahat etmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Ziyaret sırasında tarih ve kültür üzerine gerçekleştirilen sohbetin her zamanki gibi ufuk açıcı olduğunu vurgulayan Yayman, Ortaylı'nın misafirperverliği ve derin bilgi birikimi için teşekkürlerini iletti. Ayrıca, kültür ve sanat hayatına yaptığı katkılarla her daim ilham kaynağı olmasını diledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman'ın paylaşımı (X ekran görüntüsü)