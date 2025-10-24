Kötü kokuların yayıldığı harabe evde cansız bedeni bulundu

Mersin’in Tarsus ilçesinde kullanılmayan bir harabe evden kötü kokuların yayılması üzerine bahçe kapısına giden mahalle sakinleri, Efe Ali Avcı'nın cansız bedeniyle karşılaştı.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 21:34

Paylaş



ABONE OL

Olay, akşam saatlerinde ilçedeki Bolatlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre mahalle sakinleri kullanılmayan harabe evden kötü koku gelmesi üzerine bahçe kapısından girip, camdan baktıklarında yerde hareketsiz yatan birini görünce durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve Cumhuriyet savcısı, evde incelemelerde bulundu. Ölen kişinin Efe Ali Avcı olduğu ve cesedin 4 gündür aynı yerde durduğu tespit edildi.

Avcı'nın cesedi, ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN