Karabük'ün heyelan! Demir yolu hattı seferleri durdu

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle hat, tren seferlerine kapatıldı.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 14:38

Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki kısımda sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle demir yolu hattı seferlere kapatıldı. Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Karabük-Zonguldak demir yolu hattının Bolkuş-Balıkısık istasyonları arasındaki bölümünde meydana gelen heyelan nedeniyle, söz konusu hat ikinci bir duyuruya kadar tren seferlerine kapatılmıştır. Yolcu taşımacılığında aksama yaşanmaması amacıyla Bolkuş-Balıkısık arası kara yolu aktarması yapılarak tren seferleri sürdürülmektedir. Heyelan nedeniyle kapanan hattın yeniden ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız olarak devam etmektedir."

