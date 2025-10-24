‘Huzur-Asayiş’ uygulamasında aranan 6 şahıs yakalandı

Kayseri'de şehir genelinde eş zamanlı başlatılan ‘Huzur-Asayiş’ uygulamasında bin 25 şahıs sorgulandı. Yapılan çalışmada 6 aranan şüpheli şahıs yakalandı.

24.10.2025 05:31

Kayseri'de polis ekipleri tarafından eş zamanlı yapılan 'Huzur-Asayiş' uygulamasında bin 25 şahıs sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı.



Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü tarafından genel asayişin, kamu düzeninin, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 40 ekip ve 210 personelle kent genelinde toplam 34 noktada eş zamanlı olarak huzur-asayiş uygulaması düzenlendi. Ekipler tarafından düzenlenen uygulamalarda; bin 25 şahıs ve 455 araç sorgulanırken, 6 aranan şahıs yakalandı. 2 yoklama kaçağı şahsa gerekli işlemler yapılırken, 1 adet yakalama hacizli otomobil ve 1 adet çalıntı otomobil ele geçirildi.



Öte yandan uygulamada; çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı madde ele geçirilerek, şahıslar adli işlem başlatıldı.

