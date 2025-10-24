Diyarbakır'da 15 kilogram skunk ele geçirildi!

Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 15 kilogram skunk ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde, Lice Jandarma Komutanlığı ekiplerince planlı ve titiz çalışmalar yürütüldü.

Çalışmalar neticesinde "uyuşturucu imal ve ticareti" suçunu işleyenlerin yakalanarak adalete teslim edilmesine yönelik Lice ilçesinde 13 noktada operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 15 kilogram skunk ele geçirildi.