Çorum'da denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı
Çorum’da polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde haklarında yakalama kararı bulunan 5 kişi yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 6 adet ateşli silah, 3 adet kesici alet, 3 şarjör, 14 adet fişek, 2 adet av fişeği ve 64 sentetik ecza hapı, 5,34 gram esrar ve 13 kg bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 17-24 Ekim tarihleri arasında yapılan 118 denetim çerçevesinde, 27 kahvehane, 25 kafe, 26 çay ocağı, 11 oyun salonu ve 12 otopark kontrol edildi. Toplam 3 bin 844 kişinin kimlik sorgusu yapıldı.
Denetimlerde hakkında yakalama kararı bulunan 5 aranan şahıs yakalandı. Ayrıca yapılan aramalarda 6 adet ateşli silah, 3 adet kesici alet, 3 şarjör, 14 adet fişek, 2 adet av fişeği ve 64 sentetik ecza hapı, 5,34 gram esrar ve 13 kg bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Trafik denetimlerinde ise 2 bin 456 araç kontrol edildi. Kural ihlali yaptığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası kesildi.