Yaşam

Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 7 düzensiz göçmen öldü, 2 kişi kurtarıldı. Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
AA
ABONE OL
Bodrum'da düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı

Alınan bilgiye göre, Ortakent açıklarında düzensiz göçmenlerin bulunduğu teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi, Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi.

Çalışmalar sonucu denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Ekiplerin bölgedeki arama kurtarma çalışması sürüyor.