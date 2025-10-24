Adıyaman'da 3,8 büyüklüğünde deprem

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD’a göre, merkez üssü Arıkonak Köyü olan sarsıntı saat 05.04’te yerin 9 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

Giriş Tarihi: 24.10.2025 10:19

Paylaş



ABONE OL

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde 3.8 şiddetindeki deprem korkuttu.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Sincik ilçesi Arıkonak Köyü olan deprem saat 05.04'de yerin yaklaşık 9 kilometre derinliğinde meydana geldi. Sarsıntı, Sincik merkezinin yanı sıra çevre ilçelerde de hissedildi.



Deprem sonrası vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, depremde herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.



A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN