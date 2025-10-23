Van'da sınır hattında zehir tacirlerine operasyon! 91 kilodan fazla uyuşturucu ele geçirildi

Van'da uyuşturucuyla mücadele kapsamında sürdürülen çalışma kapsamında güvenlik güçleri sınır hattında 91 kilo 558 gram uyuşturucu ele geçirdi. Milli Savunma Bakanlığı konuya ilişkin yaptığı açıklamada, 'Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor.' denildi.

Giriş Tarihi: 23.10.2025 22:14

Van'da güvenlik güçleri tarafından sınır hattında icra ettikleri faaliyetlerde 91 kilo 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hudut birliklerimiz; keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini 7 gün 24 saat aralıksız sürdürüyor. Son olarak Van hudut hattında yapılan arama tarama faaliyetinde 91 kilo 558 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ele geçirilen uyuşturucu madde, Başkale İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" denildi.

