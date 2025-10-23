Mekanda şarj ücretine bakanlık el koydu!
İstanbul’da bulunan ünlü bir mekanda yaşanan ilginç olay sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mekanda cep telefonunu şarj eden bir müşterinin hesabına 45 TL “şarj ücreti” eklenmesi tepkilere neden oldu. Kısa sürede gündem olan olayın ardından Ticaret Bakanlığı’nın harekete geçtiği, söz konusu işletmenin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu’na sevk edildiği öğrenildi.
Kadıköy'de bulunan popüler bir mekana giden bir müşteri, yaşadıklarıyla adeta hayatının şokunu yaşadı.
Hesabına, cep telefonunu şarj ettiği gerekçesiyle 45 TL "şarj ücreti" yansıtılan müşteri, durumu sosyal medyada paylaştı.
Sabah'ın haberine göre Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili soruşturma başlattığı ortaya çıktı.