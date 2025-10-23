AFAD duyurdu! Kahramanmaraş'ta deprem
AFAD, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.0 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini duyurdu. Saat 22.08'de olan deprem, yerin 7,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4 büyüklüğünde bir deprem oldu.
DERİNLİK 7.11 KM
Saat 22.08'de olan deprem, yerin 7,11 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Büyüklük: 4.0 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-10-23
Saat:22:08:34 TSİ
Enlem:37.39222 N
Boylam:36.8875 E
Derinlik:7.11 km
AFAD VERİLERE GÖRE SON DEPREMLER ŞÖYLE:
2025-10-23 22:8:34 37.39222 36.8875 7.11 MW 4.0 Türkoğlu (Kahramanmaraş)
2025-10-23 21:30:55 39.2425 28.26389 10.54 ML 2.2 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-23 21:24:09 37.00833 36.2125 6.2 ML 1.6 Merkez (Osmaniye)
2025-10-23 21:01:51 37.015 36.18861 7.0 ML 1.9 Merkez (Osmaniye)
2025-10-23 20:57:08 39.19333 28.20806 7.0 ML 1.4 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-23 20:56:05 39.19556 28.17833 6.1 ML 0.8 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-23 20:51:41 38.43889 37.46861 7.01 ML 1.8 Darende (Malatya)
2025-10-23 20:49:26 39.23861 28.25111 5.48 ML 1.1 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-23 20:44:00 39.25528 28.975 7.0 ML 1.1 Simav (Kütahya)
2025-10-23 20:27:17 39.4725 28.65111 7.0 ML 0.9 Dursunbey (Balıkesir)
2025-10-23 20:05:17 39.175 28.13667 7.0 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2025-10-23 19:59:29 39.21806 28.17361 6.9 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)