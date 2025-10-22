Trabzon'daki Taşlıyatak Yaylası ziyaretçilerini sonbahar renkleriyle karşılıyor

Trabzon'un Vakfıkebir ilçesine bağlı 1450 rakımlı Taşlıyatak Yaylası, sonbaharda ziyaretçilerine görülmeye değer manzaralar sunuyor.

İlçe merkezine 25 kilometre mesafedeki yayla, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlere her mevsim farklı güzellikler yaşatıyor.



Çam ormanlarının arasındaki göletiyle dikkati çeken Taşlıyatak Yaylası, sonbaharda yeşil, sarı ve kırmızının tonlarına bürünen tabiatıyla ziyaretçilerini karşılıyor.



Yol güzergahı boyunca irili ufaklı şelaleleri ve doğadaki renk cümbüşüyle görülmeye değer manzaralar sunan yayla, fotoğraf tutkunlarının da uğrak mekanı haline geldi.



Bozulmamış doğasıyla öne çıkan Taşlıyatak Yaylası, alternatif turizm rotaları arasında her geçen gün daha fazla ilgi görüyor.



Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercihleri arasında yer alan yayla, sessizliği ve doğallığıyla bölge turizmine katkı sunmaya devam ediyor.