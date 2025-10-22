Tekirdağ'da şerit ihlali zincirleme kazaya neden oldu! 2 yaralı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde şerit ihlali yapan bir araç zincirleme kazaya neden oldu. 7 aracın birbirine girdiği olayda 2 kişi yaralanırken bölgeye sağlık ve emniyet ekipleri sevk edildi.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 23:41

Edinilen bilgiye göre kaza, saat 22.00 sıralarında Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. M.Ç. yönetimindeki otomobil, seyir halindeyken şerit ihlali yapması sonucu sağ taraftan hızla gelen Y.K. idaresindeki araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki 2 araç ve 3 motosiklet de hasar gördü.

Toplam 7 aracın karıştığı kazada E.D. ve H.Ö. hafif şekilde yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı ise saniye saniye çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

