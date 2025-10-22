Malatya'da inşaat şantiyesinde sopalı bıçaklı kavga: 4 yaralı

Malatya'da bulunan bir inşaat şantiyesinde işçiler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Sopa ve bıçakların kullanıldığı olayda 4 kişi yaralandı.

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde inşaat şantiyesinde işçiler arasında çıkan sopa ve bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay, saat 11.30 sıralarında Bostanbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Şantiyede çalışan işçiler arasında çıkan tartışma büyüyüp sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Arbedede 1 işçi bıçakla, 3 işçi ise darp sonucu yaralandı. Şantiyede çalışan diğer işçilerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 4 yaralı işçi, ambulanslarla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Battalgazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemleri aldığı şantiyedeki kavgaya ilişkin inceleme başlatıldı.

