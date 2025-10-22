Kontrolden çıkan otomobil devrildi: 1 ölü 1 yaralı

Yozgat’ta kontrolden çıkan otomobilin devrildiği kazara sürücü hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ankara-Yozgat karayolu Arifoğlu köyü mevkiinde meydana geldi.

Hacı Mehmet Karadavut (65) idaresindeki 66 ACN 237 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada sürücünün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken K.K. yaralandı. Yaralı, Yerköy Devlet Hastanesine kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

