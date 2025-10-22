Diyarbakır'da ağaçlık alanda erkek cesedi bulundu

Giriş Tarihi: 22.10.2025 18:00

Tepe Mahallesi 'nde akşam saatlerinde bir derenin kenarında bulunan ağaçlık alanda yerde hareketsiz yatan kişiyi görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi 'ne bildirdi.

Fotoğraf (DHA)

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde bu kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi.