Bursa'da imalathanede yangın paniği!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Alevler söndürülürken yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi.

Yangın saat 20.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 29. Mobilya Sokak'ta faaliyet gösteren Mobilya imalathanesinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangını gören işçiler itfaiyeye haber verdi.

Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.



