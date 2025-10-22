Artvin Şavşat'ın gözü: Rutav Gölü

Artvin'in Şavşat ilçesindeki Rutav Gölü, gökyüzünden bakıldığında adeta bir insan gözünü andırıyor. Üst tarafında bulunan ağaçlar da bir kaş gibi gölü çevrelerken, Rutav Gölü görenleri bu haliyle kendine hayran bırakıyor.

Giriş Tarihi: 22.10.2025 10:26

Paylaş



ABONE OL

Artvin'in 'Sakin Şehir' (Cittaslow) ünvanlı Şavşat ilçesi, sonbaharın tüm renklerini barındıran doğasıyla ziyaretçilerini adeta büyülüyor. İlçeye 25 kilometre mesafede bulunan Rutav Gölü, sarının, kırmızının ve kahverenginin tonlarının suya yansıdığı manzarasıyla ilgi çekiyor. Ayrıca gökyüzünden bakıldığında dağın yamacında adeta bir insan gözünü andıran gölün üst tarafında bulunan ağaçlar da bir kaş gibi Rutav Gölü'nü çevreliyor. Rutav Gölü göze benzeyen görüntüsü ile şaşırtıyor.

Küçük bir göl olmasına rağmen çevresindeki zengin bitki örtüsüyle doğaseverleri cezbeden Rutav Gölü, kartpostalları aratmayan görüntüsüyle bölge turizmine de katkı sağlıyor.

Ziyaretçilerden Zeliha Keleş, "Rutav gölü Artvin'in naçizane göllerinden biri. Geçen yıl da gelmiştim, tekrar gelmek istedim çünkü sonbaharı fotoğraflayabileceğimiz en güzel ambiyans burada. Ruh için bir gıda gibi. Herkese tavsiye ediyorum" derken, amatör fotoğrafçı Muhammet Dilekoğlu ise "Bu güzellikleri görmek ve fotoğraflamak için Trabzon'dan geldim. Keşke daha yakın olsa da her gün gelebilsek. Burası gerçekten olağanüstü bir yer, tüm doğa severlerin mutlaka görmesini tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.