Üzerine saman balyaları devrilen kişi öldü

Burdur’un Düğer Köyü’nde çiftçi Mehmet Ali Bardaş’ın (56) üzerine saman balyaları devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Bardaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Burdur'da üzerine saman balyaları devrilen çifçi hayatını kaybetti. Düğer Köyü'nde çiftçilik yapan Mehmet Ali Bardaş'ın (56) üzerine saman balyaları devrildi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibince yapılan kontrollerde Bardaş'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Bardaş'ın cenazesi, incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

