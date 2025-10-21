Siirt'te feci kaza! Otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı

Giriş Tarihi: 21.10.2025 05:46

Foto: İHA

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.