Siirt'te feci kaza! Otomobil takla attı: 2 kişi yaralandı
Siirt'te Yunuslar köyünde seyir halinde ilerleyen bir otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aracı takla attı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, kaza Kurtalan-Batman karayolu üzerindeki Yunuslar köyü mevkisinde meydana geldi. 06 DAT 878 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.
Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.