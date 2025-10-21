Kayseri'de vahşet! Lüks otomobilinde kurşun yağmuru

Giriş Tarihi: 21.10.2025 11:17

Kayseri 'de inşaat sektöründe tanınan bir isim olan müteahhit Mustafa Yerli, aracıyla seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Olayın, Yerli'nin arazi anlaşmazlığı yaşadığı E.T. tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi. Kanlı pusu sonrası şüpheli E.T. jandarma ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Öldürülen müteahhit Mustafa Yerli

KURŞUN YAĞMURU

Olay, Kayseri'nin Kocasinan (bazı kaynaklarda Melikgazi olarak geçiyor, ancak genel olarak Akin Mahallesi Kocasinan'a bağlıdır) ilçesine bağlı Akin Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaat firması sahibi Mustafa Yerli, lüks otomobiliyle ilerlerken önü, husumetli olduğu iddia edilen E.T. tarafından kesildi.

Sabah'ın haberine göre Görgü tanıklarının ve iddiaların odağındaki olayda, ikili arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın hızla büyümesi üzerine, şüpheli E.T. yanında bulundurduğu tabancayı çekerek Mustafa Yerli'nin aracına adeta kurşun yağdırdı. Çevredekilerin dehşet dolu bakışları arasında gerçekleşen saldırı, müteahhit Yerli'nin ölümüne neden oldu.