Suyla dolu alt geçitte ölümle burun buruna gelen kadını itfaiye kurtardı

Hatay’da yağışın etkisiyle suyla dolan alt geçitte mahsur kalarak boğulmak üzere olan kadını itfaiye kurtardı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 12:32

Meteorolojinin şiddetli yağış uyarısında bulunduğu Hatay'ın kıyı ilçelerinde gece saatlerinden itibaren yağışlı hava etkili oldu. Payas ilçesinde gece karanlığında başlayan şiddetli yağış, sabah da etkisini sürdürdü. Yağışlı havanın etkisiyle caddeler ve sokaklar göle döndü, derelerde ise debi artarak sele neden oldu. Yoğun yağışla birlikte Payas ilçesinde Şehit Yetkin Erşan Alt geçidi de suyla doldu. Suyla dolu alt geçitte akülü aracıyla yaşlı kadın mahsur kaldı. Alt geçitte ölümle burun buruna gelen kadının imdadına Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yetişti. Yaşlı kadın, boğulmak üzereyken itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kadının kurtarıldığı anlarsa kameraya yansıdı.