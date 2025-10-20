Şanlıurfa'da lokantada yangın! İş yeri kullanılamaz hale geldi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan bir lokantada yangın çıktı. Alevler kısa sürede iş yerinin tamamına yayılırken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Olayda şans eseri ölen yada yaralanana olmazken lokanta kullanılamaz hale geldi.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 05:57

Paylaş



ABONE OL

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Meydan Mahallesi Merkez Caddesi'nde bulunan semt pazarı içindeki bir lokantada yangın çıktı. Elektrik kontağından çıktığı öne sürülen yangında, alevler kısa sürede tüm iş yerini sararken, iş yeri tamamen kullanılmaz hale geldi. Yangın, bitişikteki iki dükkana da sıçrayarak camların kırılmasına neden oldu. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 1 saatlik çalışma sonucu yangını kontrol altına aldı. Ölü ve yaralının olmadığı iş yeri yangınında, maddi hasar oluştu.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN