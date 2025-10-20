Kontrolden çıkıp dükkana daldı! Yer: Tekirdağ

Tekirdağ'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir araç dükkana daldı. Dükkanın girişinde büyük hasar oluşurken, olayda yaralanan olmadı.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 07:02

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dükkana girdi.



Kaza, İstiklal-Kurtpınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; henüz belirlenemeyen bir nedenle H.S. idaresindeki 59 AJJ 038 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 59 TR 042 plakalı yol kenarında park halinde bulunan bir araç ve bir işyerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta ve iş yerinde hasar oluşurken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.



Kazanın ardından bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazada yaralanan olmazken, araç ve dükkânda maddi hasar meydana geldi.



Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

