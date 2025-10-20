Kayseri'de kamyonet kanala uçtu: 1'i ağır 2 yaralı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde meydana gelen kazada bir kamyonet kanala uçtu. Kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi kanaldan itfaiye ekipleri tarafından çıkarılırken, olay yerine gelen yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edinilen bilgiye göre, Erenköy Mahallesi İğdelidere Caddesi üzerinde seyreden M.E. yönetimindeki 38 AGU 830 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yaralılar M.E. ve A.E.'yi kanaldan çıkarttı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 2 yaralı ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Kazada kamyonet adeta hurdaya dönerken, sürücü M.E.'nin eşi ve çocukları kazayı görünce gözyaşına boğuldu. Vinçle kanaldan çıkarılan araç, çekiciyle olay yerinden kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

