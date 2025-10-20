Gaziantep'te öğrencilere trafik eğitimi

Gaziantep'te güvenli trafik kapsamında düzenlenen eğitimde 73 öğrenci eğitim aldı. Jandarma ekiplerince yapılan çalışmada, temel trafik bilgileri ve kurallarına dair eğitim verildi.

Giriş Tarihi: 20.10.2025 17:49

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri, Şehitkamil ilçesinde eğitim gören 73 öğrenciye trafik eğitimi verdi. Eğitimde, öğrencilere temel trafik kuralları, servis araçlarında emniyet kemeri kullanımı, karayollarında karşıdan karşıya geçme, yayaların uyması gereken kurallar, trafik ışıkları anlamı ve trafikte uyulması gereken diğer kurallar hakkında bilgilendirme yapıldı.



Eğitim sonunda öğrencilere Jandarma dergisi, boyama kitabı ve çeşitli hediyeler verildi.

