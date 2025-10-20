Yaşam

Filipinler açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem

Filipinler açıklarında 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Öte yandan depremde yaşanan can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Filipinler açıklarında deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Filipinler'in Isabela eyaletinde yer alan Santiago kentinin 93 kilometre güneydoğusunda 10 kilometre derinlikte 5.8 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.

Depremdeki can ve mal kaybına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

